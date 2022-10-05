Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего: рассмотрели противодействие новым видам оружия РФ и подготовку ВСУ к зиме 5 октября, 12:24 На заседании Ставки также подняли вопрос дальнейшего освобождения территорий Украины (Фото:ОПУ)

Утром в среду, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам президента, представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

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«Среди других важных рассмотренных вопросов — стабилизация на только что оккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель, противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор, и подготовка нашей армии к зимнему периоду», — добавил Зеленский.

Последние недели войска РФ начали активно использовать дроны-камикадзе иранского производства для атак по украинским городам.

Дважды за ночь 5 октября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь. Всего зафиксировали шесть попаданий и шесть взрывов. В результате атаки оккупантов пострадал один человек. Также была повреждена инфраструктура.

Кроме того, на южном направлении зенитно-ракетные подразделения Украины уничтожили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия могла получить от Ирана сотни дронов-камикадзе, украинская армия разрабатывает тактические приемы для их поражения.

В то же время, ВСУ продолжают идти в контрнаступление на юге и востоке Украины, вытесняя армию РФ. За последнюю неделю военные освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Украины, развернув на днях особо быстрое и мощное наступление на юге.