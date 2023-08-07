Зеленский провел совещание с силовым блоком: озвучены доклады об операциях на фронте, боеприпасах и планах РФ 7 августа, 14:33 Зеленский провел ежедневное селекторное совещание по ситуации в Украине (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и силовиками, во время которого заслушал доклады о ситуации на фронте, обеспечении украинской армии и планах страны-агрессора РФ.

По словам главы украинского государства, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о ситуации на поле боя — там продолжаются напряженные оборонительные и наступательные операции.

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Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на ближайшую и среднюю перспективу, Минстратпром сообщил о собственном производстве.

Зеленский подчеркнул, что в этом вопросе ликвидируют бюрократические барьеры.

Представители украинской разведки озвучили данные, полученные из России.

«Понимаем ближайшие планы врага. Глава СБУ Малюк отчитался о борьбе с предателями в Украине», — сказал президент.

Зеленский добавил, что приняты решения по ликвидации последствий последних атак войск РФ на гражданские объекты. Также готовятся к выполнению некоторых решений Ставки по продлению «зернового коридора».

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.