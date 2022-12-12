Зеленский сделал прогноз на случай смерти Путина 12 декабря, 16:47 Владимир Зеленский считает, что после смерти российского диктатора его вертикаль власти рухнет (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина война РФ против Украины завершится.

Как сообщает Интерфакс-Украина, такой прогноз он дал в эфире шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении Дейва Леттермана на Netflix.

По словам украинского лидера, со смертью Путина его «вертикаль» рухнет, поскольку органы власти в стране перестанут работать.

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«Если Путин умрет, войны не будет. Авторитарный режим тем и опасен — это огромный риск. Потому что не может все зависеть от одного человека. Когда такой человек уходит, институции останавливаются. Если его не будет, они будут заниматься внутренней политикой, но не внешней», — пояснил Зеленский.

Последнее время в СМИ появились предположения о серьезных проблемах со здоровьем главы кремлевского режима.

Согласно этим слухам, недавно Путин перенес операцию на толстой кишке после падения с лестницы.

Кроме того, многие обратили внимание на симптомы того, что у него может быть болезнь Паркинсона, признаки которой он пытается скрывать на публике, крепко цепляясь руками за подлокотники или стол.