Зеленский сделал прогноз на случай смерти Путина

12 декабря, 16:47
Поделиться:
Владимир Зеленский считает, что после смерти российского диктатора его вертикаль власти рухнет (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский считает, что после смерти российского диктатора его вертикаль власти рухнет (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина война РФ против Украины завершится.

Как сообщает Интерфакс-Украина, такой прогноз он дал в эфире шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении Дейва Леттермана на Netflix.

Читайте также:
Руки уже фиолетовые. Путин подозрительно схватился за стул и тряс ногой по время встречи с президентом Кубы — СМИ

По словам украинского лидера, со смертью Путина его «вертикаль» рухнет, поскольку органы власти в стране перестанут работать.

Видео дня

«Если Путин умрет, войны не будет. Авторитарный режим тем и опасен — это огромный риск. Потому что не может все зависеть от одного человека. Когда такой человек уходит, институции останавливаются. Если его не будет, они будут заниматься внутренней политикой, но не внешней», — пояснил Зеленский.

Читайте также:
Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
Смерть Путина. К чему такой сценарий приведет Россию

Последнее время в СМИ появились предположения о серьезных проблемах со здоровьем главы кремлевского режима.

Согласно этим слухам, недавно Путин перенес операцию на толстой кишке после падения с лестницы.

Кроме того, многие обратили внимание на симптомы того, что у него может быть болезнь Паркинсона, признаки которой он пытается скрывать на публике, крепко цепляясь руками за подлокотники или стол.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Владимир Зеленский Смерть Путина Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X