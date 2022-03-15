«Ученые, артисты, бизнесмены»: Зеленский заявил, что политика Кремля лишает РФ человеческого капитала

15 марта, 17:16
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Владимир Зеленский отметил, что думающие люди уже покидают РФ (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский отметил, что думающие люди уже покидают РФ (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате агрессии против Украины Россия сама лишается человеческого капитала, который еще не скоро сможет восполнить.

Об этом он сказал во время своего видеообращения во вторник, 15 марта.

«Россия разрушает сейчас и себя. Потому что каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине — это шаги к самоуничтожению России. Шаги к самоизоляции. К бедности и деградации. Россию покидают все, кто просто хочет жить. И у кого есть, чем думать. Ученые, артисты, бизнесмены, программисты и т. д. Такого удара по человеческому капиталу российское государство не переживало уже десятки лет. Такого удара, который нанесла сама», — подчеркнул Зеленский.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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