Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

18 мая, 12:48
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Без президентского законопроекта мобилизация в Украине должна была продлиться до 24 мая (Фото:ОПУ)

Без президентского законопроекта мобилизация в Украине должна была продлиться до 24 мая (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.

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Соответствующие законопроекты №7389 и №7390 были внесены в парламент в среду, 18 мая.

В то же время тексты документов на сайте Рады пока отсутствует.

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Вероятно, военное положение, как и ранее, будет продлено на месяц — до 24 июня.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Украине с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

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Согласно указу Зеленского, мобилизация должна была проводиться в течение 90 суток — то есть до 24 мая.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Верховная Рада Военное положение Владимир Зеленский Война России против Украины

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