Эвакуация из Мариуполя: разблокировать город военным путем сейчас невозможно — Зеленский 21 апреля, 11:32 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский заявил, что РФ не дает возможности вывезти людей из Мариуполя (Фото:BFM TV)

Из-за постоянных обстрелов гуманитарных коридоров со стороны ВС РФ возможности эвакуировать людей, все еще остающихся в осажденном Мариуполе, на данное время нет.

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Об этом в интервью французскому каналу BFM TV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он отметил, что разблокировать город военным путем сейчас также невозможно.

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«Делаем все, что можем… Что касается нашей армии, пройти эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника РФ, чтобы дойти до военного разблокирования города Мариуполь. Мы на сегодня сделать этого не можем. Гуманитарные коридоры — мы договариваемся и открываем, и некоторые люди оттуда выезжают, но то несколько тысяч, про которых я вам сказал, они пока что заблокированы и пока Россия не дает этим людям возможности выйти из этого плена», — пояснил Зеленский.

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До останнього патрона: полк Азов обороняє Маріуполь https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE

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