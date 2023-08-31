Зеленский заявил, что мотивация украинских войск выше, чем российских, и не ослабевает 31 августа, 15:37 Зеленский объяснил мотивацию украинских военных продолжать контрнаступление (Фото:ОП)

Мотивация украинских военных на фронте выше, чем российских оккупантов, моральный дух остается высоким, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.

Зеленский признал, что за последние полтора года многие семьи военнослужащих разъединены. Он выразил благодарность тем, кто продолжает воевать.

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«Смерть близкого человека демотивирует. И я благодарен солдатам, что этого не произошло. Мотивация украинских войск выше, чем российских. Это важно», — отметил президент, добавив, что она «до сих пор не ослабевает».

Говоря о контрнаступлении, Зеленский подчеркнул, что продвижение идет трудно, но уверенно.

«Это мы продвигаемся вперед, понемногу, но продвигаемся. Потому что мы на своей земле. И это самая большая мотивация — за нами только наши семьи», — сказал он.

По его словам, с другой стороны мобилизованные россияне, которые «не знают, зачем они воюют в Украине».

«Они воюют из-за страха не продвинуться вперед и из-за того, что с ними будет, если они покинут фронт. Ими движет выживание», — резюмировал Зеленский.

27 августа американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что ВСУ достаточно продвинулись, чтобы атаковать на юге вторую линию оборонных укреплений России. Военные рассказали, что оккупанты успели возвести крепкую оборону, в частности бетонные сооружения, и бойцы «прорубили» проходы в минных полях, чтобы их техника и пехота могли наступать и двигаться вперед.

31 августа издание WSJ сообщило, что Силам обороны Украины удалось прорвать основную линию обороны российских оккупантов на юго-востоке страны.

Десантники ВСУ ведут бои на укрепленных позициях россиян на окраине села Вербовое в Запорожской области. Также бойцы вышли на главную линию обороны к югу от освобожденного ранее соседнего Работино.



