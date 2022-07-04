«Требует времени и сверхчеловеческих усилий». ВСУ нужно переломить оккупантов — Зеленский

4 июля, 23:02
Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 4 июля, заявил, что защитникам Украины нужно переломить российских оккупантов.

По словам главы государства, ситуация на передовой за сутки значительно не изменилась. Российские оккупанты продолжают терроризировать приграничные районы Сумской области, Харьков и районы области и Донбасс.

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«Вооруженные Силы Украины отвечают, давят и изо дня в день уничтожают наступательный потенциал оккупантов. Нам нужно их переломить. Это тяжелая задача, это требует времени и сверхчеловеческих усилий. Но у нас нет альтернативы — это о нашей независимости, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа», — подчеркнул президент.

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Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в августе весь мир увидит первые победы Украины.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Война на Донбассе Владимир Зеленский Война России против Украины

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