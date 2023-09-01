«Количество сказать сложно». Зеленский рассказал о покушениях на себя с начала полномасштабной войны
Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он понимает, что является мишенью для покушений на свою жизнь.
В интервью телеканалу RTP он признался, что не знает, сколько покушений он пережил за последние полтора года.
«Количество сложно сказать, потому что война еще не закончилась», — сказал он, улыбнувшись.
6 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия не отказалась от своей цели ликвидировать президента Владимира Зеленского. Он добавил, что в конце февраля — начале марта 2022 года «был горячий период» относительно попыток физически устранить Зеленского.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения.