«Количество сказать сложно». Зеленский рассказал о покушениях на себя с начала полномасштабной войны 1 сентября, 02:01 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он понимает, что является мишенью для покушений на свою жизнь.

В интервью телеканалу RTP он признался, что не знает, сколько покушений он пережил за последние полтора года.

«Количество сложно сказать, потому что война еще не закончилась», — сказал он, улыбнувшись.

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6 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия не отказалась от своей цели ликвидировать президента Владимира Зеленского. Он добавил, что в конце февраля — начале марта 2022 года «был горячий период» относительно попыток физически устранить Зеленского.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения.