«Мы в начале сотрудничества»: Зеленский рассказал о передаче Израилем разведданных об иранских дронах

26 октября, 17:37
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Подробностей касательно полученных разведданных Владимир Зеленский не раскрыл (Фото:ОПУ)

Подробностей касательно полученных разведданных Владимир Зеленский не раскрыл (Фото:ОПУ)

После передаче Израилем разведданных об иранских дронах, которые кремлевский режим использует для ударов по Украине, президент Владимир Зеленский заявил, что на данные момент страны находятся «в начале сотрудничества».

Об этом он сказал в среду, 26 октября, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в ходе совместного брифинга со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умаром Сисоку Эмбало в Киеве.

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«Всех смущают наши отношения (с Израилем — ред.). Хотя в последнее время они стали более теплыми. После паузы мы видим шаги вперед… Мы в начале сотрудничества с Израилем. И это позитивный трек со стороны Израиля. Благодарен за это», — заявил Зеленский.

По его словам, передача Израилем разведданных о дронах, поставляемых Тегераном Москве «началась несколько дней назад».

В то же время украинский лидер объяснил, что не хотел бы раскрывать каких-либо деталей.

Зеленский также отметил, что рассчитывает на еще большую поддержку со стороны Израиля.

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«Израиль знает, что такое война. Мы считаем, что Израиль должен больше поддерживать Украину. Мы ждем этого еще с 24 февраля. Мы видим, что израильский народ поддерживает украинцев, но нам нужно политическое лидерство Израиля», — добавил глава государства.

Не сумев достигнуть каких-либо существенных успехов в Украине, РФ приступила к массированным ударам по ее объектам гражданской инфраструктуры и даже жилым домам.

Для этого российская армия использует как ракеты, так и закупленные у Ирана дроны-камикадзе.

На сегодняшний день в результате таких атак повреждения получили около 30% украинских электростанций.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Израиль Российская агрессия Иран Владимир Зеленский Война России против Украины дроны-камикадзе

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