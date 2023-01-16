Ставка Зеленского проанализировала возможные шаги РФ в ближайшем будущем 16 января, 15:00 Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит новые удары по Украине (Фото:ОПУ)

В понедельник, 16 января, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом у себя в соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, участники заседания проанализировала возможные шаги, которые российские захватчики могут предпринять в ближайшее время, а также события на передовой.

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«Отдельно проанализировали ситуацию на Донетчине и Юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия. В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена», — рассказал глава государства.

Заседание Ставки Зеленского прошло на фоне новой российской ракетной атаки утром 14 января, в результате которой был разрушен многоквартирный дом в Днепре. Жертвами очередного теракта РФ стали около 40 человек, более 70 пострадали.