Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего

18 ноября, 10:32
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Соответствующий указ Владимира Зеленского был обнародован 17 ноября (Фото:ОПУ)

Соответствующий указ Владимира Зеленского был обнародован 17 ноября (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего.

Соответствующий указ № 790/2022 был обнародован на его официальном сайте в четверг, 17 ноября.

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«Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего:

  • Кубраков Александр Николаевич — министр инфраструктуры Украины;
  • Машовец Роман Васильевич — заместитель руководителя Офиса президента Украины", — говорится в документе.

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Данный указ вступил в силу со дня публикации.

16 ноября, президент Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были приняты решения касательно дальнейшей деоккупации территорий Украины.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Зеленский Министр инфраструктуры Офис президента Украины Александр Кубраков Ставка верховного главнокомандующего

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