Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

16 ноября, президент Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были приняты решения касательно дальнейшей деоккупации территорий Украины .

Данный указ вступил в силу со дня публикации.

Соответствующий указ № 790/2022 был обнародован на его официальном сайте в четверг, 17 ноября.

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