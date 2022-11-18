Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего
Соответствующий указ Владимира Зеленского был обнародован 17 ноября (Фото:ОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего.
Соответствующий указ № 790/2022 был обнародован на его официальном сайте в четверг, 17 ноября.
«Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего:
- Кубраков Александр Николаевич — министр инфраструктуры Украины;
- Машовец Роман Васильевич — заместитель руководителя Офиса президента Украины", — говорится в документе.
Данный указ вступил в силу со дня публикации.
16 ноября, президент Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были приняты решения касательно дальнейшей деоккупации территорий Украины.