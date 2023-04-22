Зеленский утвердил санкции СНБО против более 400 юридических и физических лиц. Среди них шейх Мали, Росбанк и семьи российских олигархов 22 апреля, 15:30 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в субботу, 22 апреля, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 40 физических и 382 юридических лиц.

Указы № 235/2023 и № 236/2023 опубликованы на сайте главы государства.



Санкции коснулись в том числе 25 граждан страны-агрессора, четырех граждан Швейцарии, двух граждан Ирана и восьми граждан Республики Мали (среди них депутат парламента Мохамед Улд Матали и шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун). Ограничения введены против семей российского олигарха Владимира Потанина и олигарха, члена совета федерации РФ Сулеймана Керимова, а также боевика батальона Ахмат Очура-Суге Монгуша, который, как установили журналисты, жестоко пытал украинского пленного.

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Под санкции попали ряд российских технологических предприятий, научно-исследовательских институтов и центров, связанных с военной промышленностью, российский Центризбирком, российские партии (в том числе Новые люди, ЛДПР, Коммунистическая партия РФ, Справедливая Россия — Патриоты — За правду) и банки (Дальневосточный банк, Росбанк и другие), ряд компаний, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Франции, на Кипре и Мальте, а также фейковое «министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» террористической организации «ДНР».

15 апреля Владимир Зеленский ввел санкции против 438 физических и 254 юридических лиц, в том числе российских спортсменов и ряда IT-компаний.