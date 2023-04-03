«Готовим активные действия». Зеленский провел выездную Ставку в Чернигове

3 апреля, 23:29
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 апреля, провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Чернигове.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что на Ставке обсудили ключевые безопасностные вопросы на передовой, в северных регионах и на границе, ситуацию в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, Белогоровке и в целом на Донбассе. Дистанционно докладывали генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский.

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"…Главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны. Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", — заявил президент.

После визита в Черниговскую область Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не простит стране-террористу РФ подвал, в котором оккупанты удерживали жителей села Ягодное, и все остальные преступления против человечности.

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«У Кремля не получится прикрыться креслом в Совбезе ООН, газовыми трубами или чем-либо еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно наступит. В трибунале, в Международном уголовном суде, в украинских судах», — добавил он.

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3 апреля Владимир Зеленский посетил село Ягодное Черниговской области вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком и генсекретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Он вручил Чернигову награду города-героя, посетил раненых защитников Украины в госпитале и наградил их.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Черниговская область Чернигов Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Ставка верховного главнокомандующего

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