Зеленский снова собирал Ставку верховного главнокомандующего

16 сентября, 16:07
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Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в заседании участвовали министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, командующий Силами спецопераций Виктор Хоренко, глава МВД Денис Монастырский, и.о. главы СБУ Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По видеосвязи в заседании также участвовали командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командований Запад Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук и секретарь СНБО Алексей Данилов.

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«Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения», — сказано в сообщении.

В Офисе президента добавили, что Ставка также обсудила обеспечение Сил обороны Украины и актуализировала список вооружения, необходимого для дальнейшего освобождения украинских территорий.

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ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

12 сентября в ОК Юг заявили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. км. Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

14 сентября в Минобороны сообщили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден 421 населенный пункт.

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Редактор: Нина Григорская

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