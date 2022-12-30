Зеленский провел новое заседание Ставки: военные доложили о возможных действиях войск РФ на фронте в ближайшей перспективе 30 декабря, 13:53 Зеленский провел заседание Ставки накануне нового года, в который Украина вступает в состоянии большой войны с РФ (Фото:ОПУ)

В пятницу, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщили на сайте главы украинского государства, на заседании были заслушаны доклады по оперативной ситуации на фронте и возможным действиям войск РФ в Украине в ближайшей перспективе.

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Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами.

Также во время встречи рассмотрели вопросы усовершенствования противовоздушной обороны Украины, в частности для защиты объектов критической инфраструктуры.

Отдельно члены Ставки заслушали информацию о возобновлении энергетической системы Украины после ракетных атак России 29 декабря.

В заседании приняли участие представителей всех силовых структур и украинских спецслужб, а также министры ключевых профильных министерств.

Ранее Зеленский заявлял, что на Донбассе российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.

На сегодняшний день одной из самых горячих точек фронта является Бахмут. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Боевые действия идут также недалеко от оккупированной Кременной. Оккупанты здесь построили мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

Россия также продолжает ракетный террор, нанося удары по украинским городам во всех областях Украины. 29 декабря оккупанты выпустили по украинским городам 70 ракет, 58 из них удалось сбить.

Попадания вражеских снарядов были зафиксировали в Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Харьковской областях.

Вероятно, боевые действие в Украине будут продолжаться и в 2023 году. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что война закончится победой Украины, однако это произойдет не раньше весны-лета следующего года.





