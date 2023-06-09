Зеленский провел Ставку: обсудили достижения на передовой и поставки боеприпасов

9 июня, 20:31
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 9 июня, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Глава государства рассказал в вечернем обращении, что основное внимание уделили ситуации на передовой, заслушали доклады командующих оперативных направлений, главнокомандующего ВСУ, разведки, Министерства обороны, Минстратегпрома и МВД.

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«Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонительные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили детально поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО», — заявил Зеленский.

Президент также обратился к защитникам Украины, которые сейчас ведут тяжелые бои.

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«Мы видим ваш героизм и благодарны вам за каждую минуту вашей жизни — жизни, которая действительно является жизнью Украины. Потому что настолько Украина свободна, насколько вы, наши воины, сильны. Настолько Украина защищена, насколько вы, наши воины, результативны. Каждый и каждая, кто сражается сейчас, — это Украина, которая сражается. Спасибо вам за это!» — сказал он.

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Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый ранее рассказал, что Силы обороны в районе Бахмута воспользовались ротацией оккупантов и начали атаку. По его словам, штурмовые действия идут несколько дней, за сутки подразделения защитников Украины продвинулись на некоторых участках на 1,2 км.

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Газета The Washington Post 8 июня со ссылкой на неназванных офицеров сообщила, что защитники Украины начали контрнаступление. Секретарь СНБО Алексей Данилов 7 июня говорил, что контрнаступление еще не началось, несмотря на утверждения российских пропагандистов.

Представитель Генштаба ВСУ в комментарии Reuters не подтвердил информацию о начале контрнаступления.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Передовая Владимир Зеленский Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего силы обороны

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