Зеленский провел выездное заседание Ставки в Днепре 27 марта, 23:12 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 марта, впервые провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что на заседании лично присутствовали командующие оперативными направлениями генерал Александр Сырский и генерал Александр Тарнавский, которые руководят украинской обороной на Донбассе. Также онлайн докладывали командующие оперативных стратегических группировок войск, которые защищают юг и север, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.



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Зеленский поблагодарил бойцов подразделения Кракен за «мощную работу» в Бахмуте. Он сообщил, что на Ставке обсуждали ситуацию в прифронтовых регионах, укрепление и защиту рубежей по всему фронту «от Херсонской до Харьковской областей».

«Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев — и не только за время полномасштабной войны, но и за время от 14-го года», — подчеркнул президент.

27 марта президент Украины приехал на передовые позиции украинских военных в Запорожской области, вручил награды раненым защитникам в госпитале и провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов области.

Он посетил Днепровскую ГЭС вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Также Зеленский приехал в Никополь, который постоянно находится под обстрелами российских оккупантов.