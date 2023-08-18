«Заходят тяжелая техника и ПВО». Зеленский провел совещание: заслушал закрытые доклады ГУР и СБУ
Зеленский заслушал закрытые доклады СБУ и украинской разведки (Фото:ОП)
В пятницу, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями силовых структур о ситуации в стране.
«Реализуются договоренности с партнерами. Входят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро», — отметил он в своем Telegram.
Зеленский также заслушали закрытые доклады СБУ и ГУР относительно специальных задач. Он заверил, что работа продолжается.
Также на совещании обсуждались оборонительные и наступательные операции ВСУ на фронте, а также результаты применения дронов.
Затронули и вопрос инспекции военно-врачебных комиссии. А также работы СБУ по военкомам и коллаборантам.
16 августа украинский президент провел заседание Ставки, на котором заслушал командующих о ситуации на востоке и юге страны.
Перед этим Зеленский посетил защитников Украины в Запорожской области.