«Заходят тяжелая техника и ПВО». Зеленский провел совещание: заслушал закрытые доклады ГУР и СБУ

18 августа, 13:36
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Зеленский заслушал закрытые доклады СБУ и украинской разведки (Фото:ОП)

Зеленский заслушал закрытые доклады СБУ и украинской разведки (Фото:ОП)

В пятницу, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями силовых структур о ситуации в стране.

«Реализуются договоренности с партнерами. Входят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро», — отметил он в своем Telegram.

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Зеленский также заслушали закрытые доклады СБУ и ГУР относительно специальных задач. Он заверил, что работа продолжается.

Также на совещании обсуждались оборонительные и наступательные операции ВСУ на фронте, а также результаты применения дронов.

Затронули и вопрос инспекции военно-врачебных комиссии. А также работы СБУ по военкомам и коллаборантам.

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16 августа украинский президент провел заседание Ставки, на котором заслушал командующих о ситуации на востоке и юге страны.

Перед этим Зеленский посетил защитников Украины в Запорожской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Владимир Зеленский Украинская разведка Война России против Украины

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