Зеленский провел совещание со Шмыгалем и анонсировал новые кадровые решения в ключевых посольствах

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по ключевым социальным и управленческим инициативам.

Об этом глава государства написал в Telegram в воскресенье, 13 июля.

По словам Зеленского, правительство подготовило обновление системы государственной поддержки семей с детьми. В частности, в понедельник, 14 июля, Кабинет министров представит новые решения по модернизации выплат при рождении ребенка и помощи матерям в первые годы жизни ребенка.

Также продолжается реализация программы Пакет школьника — около 180 тысяч украинских семей в этом году получат финансовую поддержку для подготовки детей к учебному году. Кроме того, государство обеспечит бесплатное питание для учеников 1−4 классов по всей Украине и для всех школьников в прифронтовых регионах.

Отдельно Зеленский и Шмыгаль обсудили и стратегические шаги по трансформации системы исполнительной власти.

По словам президента, планируется проведение аудита всех международных договоренностей — в частности оборонных и энергетических, — а также существенное сокращение некритических расходов на содержание госаппарата. Речь идет о дерегуляции, поддержке отечественного бизнеса и масштабировании производства украинского оружия.

Президент также анонсировал кадровые изменения в ключевых дипломатических должностях и отметил необходимость усиления экономической устойчивости государства.

«Главное — больше нашего украинского производства, в частности производства оружия, больше нашей украинской силы, больше наших собственных возможностей. И новые кадровые решения в ключевых посольствах», — подчеркнул Зеленский.

Следующая неделя, по словам президента, «должна принести положительные изменения в интересах Украины».

16 июня народный депутат Украины Ярослав Железняк предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили «сразу три источника». Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только накапливаются».

Нардеп писал, что единственной кандидаткой на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того, чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в закон О правовом режиме военного положения внесут соответствующую правку в июне.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы отставке Шмыгаля.

При этом 23 июня нардеп Железняк сообщил, что замена Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко может произойти уже 15 июля. Однако он подчеркнул, что все еще может измениться.

В то же время сама Свириденко заявила, что ей не поступали предложения возглавить Кабмин.