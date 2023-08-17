Зеленский провел совещание: обсудили подготовку к зиме, снабжение армии техникой и планы РФ 17 августа, 12:37 Зеленский провел ежедневный селектор с представителями профильных ведомств (Фото:ОП)

В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание по текущей ситуации в Украине и дальнейших шагах.

По его словам, на совещании обсудили ряд тем с представителями профильных министерств и ведомств.

Зеленский отметил, что власти держат на постоянном контроле снабжение техникой и боеприпасами, темпы собственного производства.

Видео дня

«МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно. Доклады разведки по тактическим и стратегическим планам противника, состоянию его ВПК», — добавил президент.

На совещании также обсудили подготовку украинской энергосистемы и ПВО к зиме.

Подняли вопрос ликвидации последствий обстрелов гражданских объектов и эвакуации из Купянского района.

«Помощь пострадавшим, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях. Функционирование „зернового коридора“. Первый ушел. Готовим следующие шаги», — резюмировал Зеленский.

16 августа украинский президент провел заседание Ставки, на котором заслушал командующих о ситуации на востоке и юге страны.

Перед этим Зеленский посетил защитников Украины в Запорожской области.