Зеленский провел совещание: обсудили подготовку к зиме, снабжение армии техникой и планы РФ
Зеленский провел ежедневный селектор с представителями профильных ведомств (Фото:ОП)
В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание по текущей ситуации в Украине и дальнейших шагах.
По его словам, на совещании обсудили ряд тем с представителями профильных министерств и ведомств.
Зеленский отметил, что власти держат на постоянном контроле снабжение техникой и боеприпасами, темпы собственного производства.
«МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно. Доклады разведки по тактическим и стратегическим планам противника, состоянию его ВПК», — добавил президент.
На совещании также обсудили подготовку украинской энергосистемы и ПВО к зиме.
Подняли вопрос ликвидации последствий обстрелов гражданских объектов и эвакуации из Купянского района.
«Помощь пострадавшим, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях. Функционирование „зернового коридора“. Первый ушел. Готовим следующие шаги», — резюмировал Зеленский.
16 августа украинский президент провел заседание Ставки, на котором заслушал командующих о ситуации на востоке и юге страны.
Перед этим Зеленский посетил защитников Украины в Запорожской области.