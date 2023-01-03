Заслушал доклады Залужного и Буданова. Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего 3 января, 12:44 Зеленскому доложили об обстановке на основных направлениях фронта (Фото:ОПУ)

Во вторник, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский провел первое в 2023 году заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Во время заседания главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об обстановке по основным направлениям фронта.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов доложил президенту о возможных шагах оккупационных войск РФ в ближайший период.

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Также на заседании проработали вопросы обеспечения нашей армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих.

Зеленский добавил, что украинские власти делают все, чтобы 2023 год стал годом победы для Украины.

До этого украинский президент собирал военное командование и министров профильных министерств 30 и 27 декабря.

Новое заседание Ставки проходило на фоне продолжающегося ракетного террора РФ. Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

2 января РФ атаковала иранскими беспилотниками Shahed Киев, Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

Также сложной остается ситуация на фронте в Донецкой области, в частности, в районе Бахмута, где ВСУ почти полгода держат оборону.