Заслушал доклады Залужного и Буданова. Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего

3 января, 12:44
Поделиться:
Зеленскому доложили об обстановке на основных направлениях фронта (Фото:ОПУ)

Зеленскому доложили об обстановке на основных направлениях фронта (Фото:ОПУ)

Во вторник, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский провел первое в 2023 году заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Во время заседания главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об обстановке по основным направлениям фронта.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов доложил президенту о возможных шагах оккупационных войск РФ в ближайший период.

Видео дня

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
План войны Путина на 2023 год. Чего ждать Украине

Также на заседании проработали вопросы обеспечения нашей армии техникой и боеприпасами. Отдельно обсудили денежное довольствие и премирование военнослужащих.

Зеленский добавил, что украинские власти делают все, чтобы 2023 год стал годом победы для Украины.

До этого украинский президент собирал военное командование и министров профильных министерств 30 и 27 декабря.

Новое заседание Ставки проходило на фоне продолжающегося ракетного террора РФ. Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

2 января РФ атаковала иранскими беспилотниками Shahed Киев, Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

https://www.youtube.com/watch?v=JRrasOLz5mQ

Также сложной остается ситуация на фронте в Донецкой области, в частности, в районе Бахмута, где ВСУ почти полгода держат оборону.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Зеленский Кирилл Буданов Валерий Залужный Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X