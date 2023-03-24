Зеленский провел изменения в составе СНБО 24 марта, 20:56 Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский / Instagram)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 24 марта, утвердил изменения в составе СНБО. Указ опубликован на сайте главы государства.

В персональном составе СНБО утвердили вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Из состава СНБО вывели Павла Рябикина, который до этого занимал пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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21 марта Минстратегпром возглавил бывший глава правления Укрзализныци Александр Камышин. Ожидается, что Рябикин станет послом Украины в Китае.