Зеленский провел разговор с президентом Всемирного банка 19 июня, 19:50 Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Они обсуждали дальнейшее сотрудничество.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

«Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности по мобилизации международной поддержки», — подчеркнул глава государства.

Видео дня

Зеленский отметил, что поблагодарил за быструю реакцию Всемирного банка на подрыв россиянами Каховской ГЭС, а также за сотрудничество в оценке ущерба, вызванного этой трагедией.

Президент также пригласил Всемирный банк возобновить работу своего представительства в Украине.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины, в частности в преодолении коррупции и уменьшении доли наличных денег в украинской экономике», — написал Зеленский.

В марте Всемирный банк увеличил оценку потребностей Украины на восстановление и реконструкцию до $411 млрд по итогам первого года полномасштабного российского вторжения.