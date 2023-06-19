Зеленский провел разговор с президентом Всемирного банка
Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Они обсуждали дальнейшее сотрудничество.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
«Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности по мобилизации международной поддержки», — подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что поблагодарил за быструю реакцию Всемирного банка на подрыв россиянами Каховской ГЭС, а также за сотрудничество в оценке ущерба, вызванного этой трагедией.
Президент также пригласил Всемирный банк возобновить работу своего представительства в Украине.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины, в частности в преодолении коррупции и уменьшении доли наличных денег в украинской экономике», — написал Зеленский.
В марте Всемирный банк увеличил оценку потребностей Украины на восстановление и реконструкцию до $411 млрд по итогам первого года полномасштабного российского вторжения.