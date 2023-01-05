Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: обсудили обеспечение ВСУ ударными и разведывательными беспилотниками 5 января, 13:46 Зеленский провел второе заседание Ставки с начала нового года (Фото:ОПУ)

В четверг, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский провел нового заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В своем Telegram он сообщил, что на нем обсудили три важных момента, среди которых — обеспечение ВСУ беспилотниками.

«Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками — как разведывательными, так и ударными», — отметил украинский президент.

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Участники заседания также рассмотрели текущие результаты проекта Армия дронов.

До этого украинский президент собирал военное командование и министров профильных министерств 3 января, а также 30 и 27 декабря.

Ранее Зеленский заявлял, что на Донбассе российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.

На сегодняшний день одной из самых горячих точек фронта является Бахмут. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Боевые действия идут также недалеко от оккупированной Кременной. Оккупанты здесь построили мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

Россия также продолжает ракетный террор.

Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

2 января РФ атаковала иранскими беспилотниками Shahed Киев, Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.