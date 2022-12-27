Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию в районе Бахмута и план действий сил обороны на следующий год 27 декабря, 14:34 Зеленский собрал военного командование и руководство спецслужб (Фото:ОПУ)

Во вторник, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщили на сайте главы украинского государства, на заседании заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте.

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Участники Ставки обсудили реализацию предыдущих решений по отдельным участкам, в частности — в районе населенных пунктов Бахмут и Кременная.

На заседании Ставки подняли вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием.

«Отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год», — добавили в ОПУ.

В заседании приняли участие представителей всех силовых структур и украинских спецслужб, а также министры ключевых профильных министерств.

Ранее Зеленский заявлял, что на Донбассе российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Боевые действия идут также недалеко от оккупированной Кременной. Оккупанты здесь построили мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

Вероятно, боевые действие в Украине будут продолжаться и в 2023 году. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что война закончится победой Украины, однако это произойдет не раньше весны-лета следующего года.