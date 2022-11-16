Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего: на заседании приняли решения касательно дальнейшей деоккупации территорий Украины 16 ноября, 14:55 На заседании Ставки с участием Зеленского обсудили последствия нового массированного ракетного удара РФ по Украине (Фото:ОП)

В среду, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщили на сайте главы украинского государства, в ходе заседания были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий. Поднимался вопрос прогнозов развития оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении.

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Участники также проанализировали данные о характере повреждений после массированного ракетного удара РФ по городам Украины 15 ноября. Был рассмотрен ход ликвидации последствий этих террористических атак.

На фоне новых ударов российских оккупнатов обсуждалось усиление защиты объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы противовоздушной обороны Украины.

Отдельно были проанализированы темпы и объемы ремонта техники и вооружения и обеспечения войск всем необходимым для прохождения зимнего периода.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. 14 ноября Зеленский прибыл в Херсон с неанонсированным визитом. Он отметил, что Украина продолжит освобождать свои территории.

На следующий день украинский президент выступил с онлайн-речью перед участниками саммита G20. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Зеленский также предложил «украинскую формулу мира», состоящую из десяти пунктов.

После этого вечером 15 ноября РФ нанесла новый массированный ракетный удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.