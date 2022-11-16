Зеленский собрал Ставку верховного главнокомандующего: на заседании приняли решения касательно дальнейшей деоккупации территорий Украины

16 ноября, 14:55
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На заседании Ставки с участием Зеленского обсудили последствия нового массированного ракетного удара РФ по Украине (Фото:ОП)

На заседании Ставки с участием Зеленского обсудили последствия нового массированного ракетного удара РФ по Украине (Фото:ОП)

В среду, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщили на сайте главы украинского государства, в ходе заседания были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий. Поднимался вопрос прогнозов развития оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении.

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Участники также проанализировали данные о характере повреждений после массированного ракетного удара РФ по городам Украины 15 ноября. Был рассмотрен ход ликвидации последствий этих террористических атак.

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На фоне новых ударов российских оккупнатов обсуждалось усиление защиты объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы противовоздушной обороны Украины.

Отдельно были проанализированы темпы и объемы ремонта техники и вооружения и обеспечения войск всем необходимым для прохождения зимнего периода.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. 14 ноября Зеленский прибыл в Херсон с неанонсированным визитом. Он отметил, что Украина продолжит освобождать свои территории.

https://www.youtube.com/watch?v=kYyCbWy9jgc

На следующий день украинский президент выступил с онлайн-речью перед участниками саммита G20. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Зеленский также предложил «украинскую формулу мира», состоящую из десяти пунктов.

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После этого вечером 15 ноября РФ нанесла новый массированный ракетный удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Владимир Зеленский Война России против Украины деоккупация

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