Ставка верховного главнокомандующего обсудила применение РФ новых типов вооружений 26 сентября, 12:35 Участники заседания также обсудили снабжение солдат на фронте высокоточным оружием (Фото:ОПУ)

На фоне использования РФ иранских беспилотников-камикадзе для ударов по Одессе президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам», — говорится в сообщении.

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Кроме того, во время заседания был заслушан отчет об оперативной обстановке на фронтах, и приняты ряд решений, которые касаются действий Сил обороны для дальнейшей деоккупации временно подконтрольных РФ украинских территорий.

Участники также проанализировали логистику, чтобы оперативно обеспечивать войска, которые активно продвигаются вперед, высокоточным оружием, боеприпасами и другими средствами.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне всего этого 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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