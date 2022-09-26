Ставка верховного главнокомандующего обсудила применение РФ новых типов вооружений

26 сентября, 12:35
Поделиться:
Участники заседания также обсудили снабжение солдат на фронте высокоточным оружием (Фото:ОПУ)

Участники заседания также обсудили снабжение солдат на фронте высокоточным оружием (Фото:ОПУ)

На фоне использования РФ иранских беспилотников-камикадзе для ударов по Одессе президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте также:
В Одессе прогремел взрыв: СМИ сообщили об уничтожении иранского беспилотника Shahed-136

«Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, во время заседания был заслушан отчет об оперативной обстановке на фронтах, и приняты ряд решений, которые касаются действий Сил обороны для дальнейшей деоккупации временно подконтрольных РФ украинских территорий.

Читайте также:
Четыре недавних волны скрытой мобилизации и усилия пропаганды подрывают набор «пушечного мяса» в РФ: оценки ISW

Участники также проанализировали логистику, чтобы оперативно обеспечивать войска, которые активно продвигаются вперед, высокоточным оружием, боеприпасами и другими средствами.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

Читайте также:

Резервист выстрелил в военкома из пистолета (Фото:Коллаж НВ) «Сейчас все поедем домой». В РФ один из мобилизованных расстрелял военкома — видео

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне всего этого 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Российская агрессия Иран Беспилотники Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X