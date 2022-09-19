Контрнаступление и подготовка армии к зиме: Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего
Во время заседания Владимир Зеленский заслушал доклады командующих ОК «Запад» и «Юг» (Фото:ОПУ)
В понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Кроме самого Зеленского, в заседании приняли участие:
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- начальник Генерального штаба Сергей Шаптала,
- командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко,
- начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов,
- командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь,
- глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко,
- в. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- глава Офиса президента Андрей Ермак.
Участники заседания заслушали доклады командующих войск ОК «Запад» Сергея Литвинова и ОК «Юг» Андрея Ковальчука по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий Сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.
Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе.
«Под особым контролем Ставки верховного главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов. Отдельно участники остановились на подготовке Сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева», — говорится в сообщении ОПУ.
Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
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