Контрнаступление и подготовка армии к зиме: Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего 19 сентября, 12:33 Во время заседания Владимир Зеленский заслушал доклады командующих ОК «Запад» и «Юг» (Фото:ОПУ)

В понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме самого Зеленского, в заседании приняли участие:

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник Генерального штаба Сергей Шаптала,

командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко,

начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов,

командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь,

глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко,

в. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Участники заседания заслушали доклады командующих войск ОК «Запад» Сергея Литвинова и ОК «Юг» Андрея Ковальчука по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий Сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе.

«Под особым контролем Ставки верховного главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов. Отдельно участники остановились на подготовке Сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева», — говорится в сообщении ОПУ.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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