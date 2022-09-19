Контрнаступление и подготовка армии к зиме: Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего

19 сентября, 12:33
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Во время заседания Владимир Зеленский заслушал доклады командующих ОК «Запад» и «Юг» (Фото:ОПУ)

Во время заседания Владимир Зеленский заслушал доклады командующих ОК «Запад» и «Юг» (Фото:ОПУ)

В понедельник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Кроме самого Зеленского, в заседании приняли участие:

  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
  • начальник Генерального штаба Сергей Шаптала,
  • командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко,
  • начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов,
  • командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь,
  • глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко,
  • в. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • глава Офиса президента Андрей Ермак.

Видео дня

Участники заседания заслушали доклады командующих войск ОК «Запад» Сергея Литвинова и ОК «Юг» Андрея Ковальчука по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий Сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

https://www.youtube.com/embed/xoxN83Kug5s

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе.

«Под особым контролем Ставки верховного главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов. Отдельно участники остановились на подготовке Сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева», — говорится в сообщении ОПУ.

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Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины

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