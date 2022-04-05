Зеленский объяснил, чем грозит немедленная операция по деоккупации ОРДЛО 5 апреля, 10:48 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский заявил, что такой шаг приведет к огромным потерям (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский объяснил, чем может обернуться для украинской армии операция по немедленной деоккупации захваченных РФ районов Донецкой и Луганской областей.

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По словам главы государства, такой сценарий без необходимой подготовки приведет к потерям, которые будут исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч.

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«Это будет сразу 40−50 тысяч наших. Это если бы мы сейчас без тактики, без стратегий, без ничего бы сказали: „Бежим вперед“. Нет, так не будет. Это потери за пять-шесть суток боев. В общей сложности это нам может стоить 500 тысяч человек», — рассказал он в ходе пресс-конференции во вторник, 5 апреля.

Зеленский подчеркнул, что в первую очередь Украине нужна мощная армия, поэтому такие потери недопустимы.

«Если мы хотим самых мощных, опытных людей потерять из-за того, что «я хочу», мы должны понимать, что к нам вернутся не через два года, а через два месяца. На все позиции и на все «Бучи», — предостерег он.

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