Зеленский выступил в парламенте Южной Кореи: Нам нужны системы ПВО, самолеты, танки, артсистемы и боеприпасы 11 апреля, 12:17 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский отметил, что речь идет не только о защите Украины (Фото:Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS)

В понедельник, 11 апреля, президент Владимир Зеленский выступил в парламенте Южной Кореи, призвав помочь Украине тяжелым вооружением для противостояния ВС РФ.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

По словам главы государства, в первую очередь ВСУ нуждаются в средствах защиты от российской авиации и ракет.

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«Нам нужны системы противовоздушной обороны, нам нужны самолеты, танки, другая бронетехника, артиллерийские системы и боеприпасы. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. У вас это есть. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что обычные правила поставки оружия необходимо срочно пересмотреть.

«Дать необходимое оружие Украине — значит не только спасти жизнь наших людей и не только дать нам возможность деблокировать наши города, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии»", — пояснил президент.

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