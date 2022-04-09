«Это большое испытание». Зеленский прокомментировал ситуацию в Мариуполе и переброску российских войск на восток и юг Украины 9 апреля, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский: Если мы удержим Мариуполь, 10 тысяч российских военных будут там находиться, они не пойдут на восток (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Мариуполе и продолжающуюся переброску российских войск на восток и юг Украины.

«Сколько выстоит Мариуполь… Там наши военные. Мощные и сильные. Одни из самых сильных. Для них и для нашего государства — это большое испытание. Вокруг них сегодня 10 тыс. российских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тыс. будут там находиться, они не пойдут на восток», — сказал президент на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером в субботу, 9 апреля, в Киеве.

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Президент Украины напомнил, что продолжается накопление военных сил России на востоке и на юге Украины.

«Мы понимаем, что вопрос в Харькове, вопрос относительно юга, Запорожской области, Херсонской области и востока. Мы всюду видим это накопление (российских войск — ред.). Как будет идти процесс, что раньше — зависит от многих вещей», — сказал Зеленский.

Он подчернул, что дальнейшее развитие событий на любом из этих направлений будет зависеть от действий ВСУ.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, отказался от попыток захватить Киев, сосредоточив внимание на юге и востоке Украины. По его словам, США продолжат вооружать Украину по мере того, как война вступает в новую фазу.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, оставшихся в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли почти 5000 жителей — погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

При этом украинские войска сохраняют контроль над оборонными позициями на востоке и юго-западе Мариуполя.

Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом принудительно вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (по состоянию на 31 марта из Мариуполя силой вывезли не менее 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на своем транспорте. Сейчас в Мариуполе остаются около 100 тысяч человек.



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