Зеленский прокомментировал идею Путина прислать в Украину «головорезов» из Сирии 11 марта, 14:46 Цей матеріал також доступний українською Кремль вынужден использовать наемников из-за огромных потерь ВС РФ (Фото:syrianfreepress)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередной пример лицемерия главы кремлевского режима Владимира Путина, решившего отправить в Украину сирийских террористов.

В своем видеообращении, обнародованном в пятницу, 11 марта, он отметил, что после потерь, которые российские войска понесли в результате боев с ВСУ, оккупантам не остается ничего другого, как собирать по всей России резервистов и срочников, или завозить «головорезов из Сирии».

«Вот так российские войска относятся к русскоязычным людям, про „защиту“ которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой — во всех смыслах этого слова — чужой земле», — подчеркнул Зеленский.

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