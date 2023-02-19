Санкции Украины против РФ становятся основой для переговоров с партнерами — Зеленский 19 февраля, 23:29 19 февраля Зеленский подписал очередные санкции против РФ (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый санкционный пакет Украины становится основой работы над санкциями против РФ с партнерами.

«Сегодня есть новый санкционный шаг нашего государства против всех, кто подпитывает российскую агрессию. Подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против российских финансовых субъектов. Это санкции Украины. Но каждый такой наш санкционный пакет становится основой работы по санкциям с партнерами», — заявил президент.

Видео дня

Он напомнил, что сейчас идет подготовка десятого пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

«Мы работаем с партнерами, чтобы усилить его. Но в то же время мы работаем и с другими субъектами глобальных отношений. Санкции за террор — это то, в чем усилия каждого ответственного государства способны подталкивать глобальный процесс», — заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел решение СНБО о введении санкций против Мосбиржи и 333 граждан России, Беларуси, Австрии и Франции, среди которых — российские банкиры.

