Нужно вправить мозг Путину, чтобы завершить войну раньше, чем закончатся россияне — Зеленский 23 сентября, 11:38 Владимир Зеленский заявил, что РФ все равно, сколько ее граждан погибнет в Украине (Фото:Скриншот видео ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что для главы Кремля Владимира Путина граждане РФ лишь «куски мяса» и он готов воевать до последнего россиянина.

Об этом он сказал в пятницу, 23 сентября, во время своего выступления на ежегодном филантропическом саммите Forbes400.

«Я бы не хотел говорить, что война завершится тогда, когда закончатся эти люди, которых он отправляет на войну, я считаю, что война должна завершиться раньше, но кто-то должен вправить мозг их военно-политическому руководству», — призвал Зеленский.

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Комментируя сообщение о том, что военное руководство РФ планирует мобилизовать на войну против Украины дополнительно 300 тысяч солдат, глава государства заявил, что Путину все равно, сколько россиян погибнет по его вине.

«Когда закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, когда закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов — это просто дети, которые приехали сюда гибнуть ради амбиций одного человека, который хочет воевать. Он будет присылать этих людей, ему все равно, сколько этих людей», — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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