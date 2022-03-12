«Хочу, чтобы меня поняли правильно»: Зеленский призвал не расслабляться, несмотря на успехи ВСУ 12 марта, 14:36 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский отметил, что ВС РФ собирают резервы (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не снижать интенсивность сопротивления российским оккупантам, несмотря на успехи в этом направлении.

Об этом он сказал в своем видеообращении в субботу, 12 марта.

«Хочу, чтобы вы меня поняли правильно. У нас есть чрезвычайные успехи. То, как весь украинский народ сопротивляется этим захватчикам, уже вошло в историю. Но мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы нам не было сложно. Не имеем права сокращать энергию своего сопротивления. Враг заводит на нашу территорию новые колонны. Они ищут повсюду бойцов для себя. Резервистов. Срочников. Наемников», — отметил глава государства.

По его словам, российские военные пытаются взять Украину количеством.

«Количеством бойцов, количеством техники. Используют террор, чтобы сломить нас, сломать нашу веру в победу и в Украине. Я уверен, у них это не получится. Это не даст им результата. Но чтобы у них не получилось, еще нужно бороться. Еще нужно быть сосредоточенными. Еще нужно всем нам, всем украинцам, и дальше сосредоточено работать на оборону нашего государства. Работать вместе. Без внутренних расколов. Поддерживая друг друга», — подчеркнул Зеленский.

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