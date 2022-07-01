«Создает проблем для всех»: Зеленский призвал избавить Европу от зависимости от РФ 1 июля, 09:55 Владимир Зеленский заявил, что РФ тратит огромные средства на свою антиевропейсую политику (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается создать раскол в ЕС, спонсируя антиевропейские политические движения и распространяя дезинформацию, что создает проблемы для всего континента.

Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на 4GameChangers Festival в Вене.

«Одно государство не может мешать жить всем в Европе или в мире. Эта игра должна измениться. Сколько лет говорили о том, что Европа не должна быть зависима от российских энергоресурсов? Сколько лет говорилась, что Россия тратит „нефтедоллары“ и „газоевро“ против самого Запада, сообщества демократических стран», — напомнил украинский лидер.

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Зеленский подчеркнул, что именно кремлевский режим провоцирует сейчас глобальный продовольственный кризис и создает киберугрозы по всему миру.

«О каком доверии можно говорить, если Россия тратит миллиарды долларов на распространение лжи даже в пространстве Евросоюза. Россия поддерживает киберпреступников, у которых одна задача — уничтожать безопасность… Война в Украине — продолжение давней антиевропейской политики России и каждый российский оккупант это понимает. Но понимают ли это в Европе?», — отметил он.

В связи с этим глава государства призвал «максимально усилить европейское единство, избавить Европу от зависимости от российских энергоресурсов, максимально поддержать свободные СМИ, которые работают по журналистским стандартам», а также «удвоить активность в подготовке санкций, седьмого пакета».

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