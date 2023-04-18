Зеленский посетил Полтавскую область и вручил награды раненым защитникам

18 апреля, 23:14
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 18 апреля, посетил Полтавскую область.

Глава государства провел совещание о ситуации в регионе, посетил раненых защитников в больнице и вручил им награды, а также провел телефонные переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. Он рассказал собеседнику об оборонных нуждах Украины, поднял вопрос истребителей F-16, дальнобойного оружия, дополнительной артиллерии и трибунала по агрессии России против Украины.

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Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента

В вечернем обращении Зеленский поблагодарил защитников Украины из 55-й отдельной артиллерийской бригады, морпехов 35-й и 36-й отдельных бригад, десантников 79-й отдельной бригады, бойцов 110-й отдельной механизированной бригады, 501-й отдельный батальон морской пехоты и отдельную президентскую бригаду имени Богдана Хмельницкого.

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«Отдельно хочу сегодня отметить тех наших бойцов, которые обнаруживают и уничтожают вражеские позиции, те позиции, с которых оккупант обстреливает наши города и села. Российские удары по Херсону, по Бериславскому району, по городам Донбасса — все удары врага получат наш ответ», — также сказал президент.

18 апреля Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников Украины в Авдеевке Донецкой области.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Полтавская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Война России против Украины

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