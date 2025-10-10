Купил 101 ОВГЗ. Зеленский показал в декларации более 4 млн грн прибыли от облигаций и приобрел новые

Другие детали об изменении имущественного состояния президента Владимира Зеленского в 2025 году в публичном реестре деклараций отсутствуют (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский получил доход в размере 4 182 461 грн от погашения облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) 25 сентября и 2 октября приобрел на них ценные бумаги.

Об этом 10 октября сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные из Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Реклама

Известно, что на минувшей неделе глава государства приобрел у Минфина 101 государственную облигацию Украины (стоимостью 41 222 грн каждая и общей стоимостью 4 163 372 грн). При этом соответствующий расход в сумме 4 277 929 грн был произведен еще 26 сентября.

Обе записи о существенных изменениях в имущественном состоянии Зеленский сделал 3 октября.

«Это первое сообщение в реестре деклараций главы государства с 30 марта этого года, когда президент подал свою обязательную ежегодную декларацию об имуществе и доходах, и первое сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии с 14 сентября 2024 года, когда Зеленский сообщил о получении дохода в размере 4,3 млн грн от отчуждения ценных бумаг — и также, как и в 2025 году, приобрел в Минюсте 101 государственную облигацию на 4,2 млн грн. До этого президент покупал такие облигации еще до полномасштабного вторжения РФ — в 2021 году», — пишет агентство.

Другие детали об изменении имущественного положения президента Зеленского в 2025 году в публичном реестре деклараций отсутствуют.

30 марта в Офисе президента Украины сообщили, что доходы Владимира Зеленского и его семьи в 2024 году составили 15 млн 286 тысяч 532 гривны.

В ОП отметили, что доход от погашения ОВГЗ семьи Зеленских составил — 8 млн 585 тысяч 532 грн.

Кроме того, доходы семьи президента Украины состоят из его заработной платы, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду и составили 6 млн 700 тысяч 661 грн.

«Увеличение доходов семьи президента Украины по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря восстановлению поступления полной суммы арендных платежей. Остаток денежных средств семьи главы государства на конец 2024 года значительно не изменился. Других существенных изменений относительно активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не произошло», — сообщили чиновники.