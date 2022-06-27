Зеленский предупредил Путина, что на «пощечину» из Приднестровья Украина ответит ударом

27 июня, 16:59
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Владимир Зеленский предупредил, что ответ ВСУ будет непропорциональным (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский предупредил, что ответ ВСУ будет непропорциональным (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег кремлевский режим от ударов по украинской территории со стороны оккупированного РФ Приднестровья.

Об этом шла речь во время его совместного брифинга с прибывшей в Киев главой Молдовы Майей Санду.

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По словам Зеленского, ответ ВСУ на провокации со стороны Приднестровья будет непропорциональным.

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«Если они (обстрелы со стороны войск РФ) будут, я считаю, что это — глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Они неприятны. Но эти люди с временно оккупированных территорий Молдовы должны знать, что для нас это будет не удар, а пощечина. А мы на пощечину ответим ударом», — заявил Зеленский.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Молдова Приднестровье Владимир Зеленский Российские военные провокации Майя Санду Война России против Украины

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