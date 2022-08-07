Зеленский поздравил украинских летчиков с Днем Воздушных сил — видео

7 августа, 10:24
Президент поблагодарил пилотов за защиту Украины от российской агрессии (Фото:ВСУ)

Президент поблагодарил пилотов за защиту Украины от российской агрессии (Фото:ВСУ)

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских летчиков с Днем Воздушныхсил ВСУ.

Соответствующий пост он опубликовал в воскресенье, 7 августа, у себя в соцсетях.

Кроме того, глава государства выложил по случаю праздника мотивирующий ролик, посвященный украинским пилотам, защищающим страну от российского вторжения.

Видео дня

«Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину!», — написал Зеленский.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Праздники Владимир Зеленский Воздушные силы Украинские пилоты Война России против Украины

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