Зеленский поздравил украинских летчиков с Днем Воздушных сил — видео 7 августа, 10:24 Президент поблагодарил пилотов за защиту Украины от российской агрессии (Фото:ВСУ)

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских летчиков с Днем Воздушныхсил ВСУ.

Соответствующий пост он опубликовал в воскресенье, 7 августа, у себя в соцсетях.

Кроме того, глава государства выложил по случаю праздника мотивирующий ролик, посвященный украинским пилотам, защищающим страну от российского вторжения.

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«Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину!», — написал Зеленский.

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