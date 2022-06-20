Зеленский тайно приезжал в Лисичанск — нардеп Безуглая 20 июня, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский в июне тайно посетил Лисичанск, сообщила нардеп (Фото:Марьяна Безуглая / Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая заявила, что президент Владимир Зеленский недавно тайно посетил Лисичанск Луганской области.

В понедельник, 20 июня, Безуглая опубликовала в Facebook фото Зеленского с военными, по ее словам, сделанное в Лисичанске.



«Он приехал тогда под обстрелами, тайно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами», — написала нардеп, не назвав дату визита.

Видео дня

Офис президента 6 июня официально сообщил, что Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины.

18 июня президент посетил передовые позиции украинских военных в Николаевской области и опорные пункты Нацгвардии в Одесской области.

Ранее 20 июня глава военной администрации Лисичанска Валерий Шибико заявил, что в город скоро ограничат въезд из-за приближения активных боевых действий.

Президент Владимир Зеленский говорил, что на Донбассе продолжаются очень жесткие бои, российские войска сосредоточили там самые большие силы.

Заместительница министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что сейчас страна-агрессор бросила все свои силы и средства на Северодонецк, там продолжаются решающие бои. По данным Минобороны, РФ хочет дойти до рубежей Луганской области до 26 июня.

Зачем Россия обстреливает Донецк – Сергей Гармаш https://www.youtube.com/embed/eoZ6dFhEn3c

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.