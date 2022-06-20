Зеленский тайно приезжал в Лисичанск — нардеп Безуглая

20 июня, 18:13
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Владимир Зеленский в июне тайно посетил Лисичанск, сообщила нардеп (Фото:Марьяна Безуглая / Facebook)

Владимир Зеленский в июне тайно посетил Лисичанск, сообщила нардеп (Фото:Марьяна Безуглая / Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая заявила, что президент Владимир Зеленский недавно тайно посетил Лисичанск Луганской области.

В понедельник, 20 июня, Безуглая опубликовала в Facebook фото Зеленского с военными, по ее словам, сделанное в Лисичанске.

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«Он приехал тогда под обстрелами, тайно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами», — написала нардеп, не назвав дату визита.

Видео дня
https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/10227004152320383

Офис президента 6 июня официально сообщил, что Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины.

18 июня президент посетил передовые позиции украинских военных в Николаевской области и опорные пункты Нацгвардии в Одесской области.

https://www.youtube.com/embed/UQakhqXIGPc

Ранее 20 июня глава военной администрации Лисичанска Валерий Шибико заявил, что в город скоро ограничат въезд из-за приближения активных боевых действий.

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Президент Владимир Зеленский говорил, что на Донбассе продолжаются очень жесткие бои, российские войска сосредоточили там самые большие силы.

Заместительница министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что сейчас страна-агрессор бросила все свои силы и средства на Северодонецк, там продолжаются решающие бои. По данным Минобороны, РФ хочет дойти до рубежей Луганской области до 26 июня.

Зачем Россия обстреливает Донецк – Сергей Гармаш

https://www.youtube.com/embed/eoZ6dFhEn3c
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Лисичанск Владимир Зеленский партия Слуга народа Война России против Украины

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