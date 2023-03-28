Зеленский приехал на границу с Россией в Сумской области

28 марта, 17:40
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Президент Владимир Зеленский на границе с Россией (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский на границе с Россией (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 марта, посетил границу Украины со страной-агрессором Россией в Сумской области.

Как сообщает Офис президента, глава государства увидел, как несут службу пограничники, и заслушал доклад об обороне и защите госграницы Сумским пограничным отрядом. Президенту рассказали, что оккупанты активизировали обстрелы украинских приграничных районов со своей территории — в последнее время обстрелам чаще всего подвергается Белопольская территориальная громада.

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«Украинские пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины для защиты государственной границы от врага», — заявил Зеленский.

Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента

Перед этим президент посетил Ахтырку и Тростянец Сумской области спустя год после героической обороны городов от российских оккупантов.

Накануне Владимир Зеленский приезжал в Запорожскую и Днепропетровскую области, в том числе посетил передовые позиции защитников Украины. На прошлой неделе он посетил позиции бойцов на Бахмутском направлении, а также Харьков и Херсонскую область.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Госпогранслужба Украины Сумская область Владимир Зеленский Украинско-российская граница Война России против Украины

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