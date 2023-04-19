На границу с Беларусью и Польшей. Зеленский прибыл с визитом на Волынь — видео 19 апреля, 15:15 Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 19 апреля, посетил пограничный участок в Волынской области, где встретился с украинскими пограничниками.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

«Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область посетил пограничный участок, где сходятся границы трех государств: Украины, Республики Польша и Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

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Фото: пресс-служба Офиса президента

В Telegram-канале Зеленский поблагодарил пограничников, которые обороняют украинскую границу.

Фото: пресс-служба Офиса президента

Фото: пресс-служба Офиса президента

«Волынь. Граница Украины с Белорусью и Польшей. Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы», — пишет он.

Зеленский напомнил, что украинские пограничники также обороняют Бахмут Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.

Также президент в ходе рабочей поездки провел совещание по обустройству и охране государственной границы, а также актуальной ситуации в регионе.

Зеленский заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск Волынь и готовности военных подразделений к выполнению задач, а также о мерах по усилению государственной границы в пределах Волынской области.