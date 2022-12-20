На Банковой раскрыли детали визита Зеленского в Бахмут

20 декабря, 14:29
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Зеленский посетил передовые позиции в районе Бахмута (Фото:Sergii Nykyforov/Facebook)

Зеленский посетил передовые позиции в районе Бахмута (Фото:Sergii Nykyforov/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе Бахмута Донецкой области и заслушал доклад командира одной из механизированных бригад.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в своем Facebook.

«Глава государства заслушал доклад командира об оперативной обстановке, материально-техническом обеспечении и предложениях по дальнейшим действиям», — отметил он.

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Никифоров добавил, что Зеленский поблагодарил украинских военных «за мужество, стойкость и мощь», которые они демонстрируют в борьбе с войсками РФ.

Он также вручил государственные награды.

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Их получили воины механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых, танковых, артиллерийских и аэромобильных подразделений.

Зеленский также почтил минутой молчания память героев, которые погибли в боях за Украину.

https://www.youtube.com/embed/v9EfG2rZ8OU
https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/pfbid0255j6EmyJgcJdDjD3mbiWtfqnzUzvGJmNxCKW9n3pefbMEcs4VDJe99kgoTX3FWAMl

Во вторник, 20 декабря, Зеленский прибыл в Бахмут с необъявленным визитом. В районе этого населенного пункта на данный момент наиболее сложная ситуация, идут ожесточенные бои.

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4 декабря пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

https://www.youtube.com/watch?v=osKceEYFU3I

По его словам, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей:

  • россияне не могут выйти на оперативное пространство,
  • не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию,
  • несут ежедневные огромные потери.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Владимир Зеленский Бахмут Война России против Украины

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