Зеленский поручил проверить сообщения о том, что украинским бойцам не хватает средств защиты 14 июня, 22:32 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения во вторник, 14 июня, заявил, что попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обратить внимание на сообщения в соцсетях и СМИ о том, что защитникам Украины не хватает средств индивидуальной защиты.

«Доклады, которые я получаю, значительно отличаются от того, что обсуждается в обществе. Ожидаю проверки логистики в армии, проверки того, что поставляется и как распределяются средства индивидуальной защиты. На сегодня всем, кто находится в зоне боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такую поставку», — сказал глава государства.



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11 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий перебрасывать подразделения территориальной обороны ВСУ на фронт и выполнять боевые задачи.

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