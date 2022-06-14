Зеленский поручил проверить сообщения о том, что украинским бойцам не хватает средств защиты

14 июня, 22:32
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения во вторник, 14 июня, заявил, что попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обратить внимание на сообщения в соцсетях и СМИ о том, что защитникам Украины не хватает средств индивидуальной защиты.

«Доклады, которые я получаю, значительно отличаются от того, что обсуждается в обществе. Ожидаю проверки логистики в армии, проверки того, что поставляется и как распределяются средства индивидуальной защиты. На сегодня всем, кто находится в зоне боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такую поставку», — сказал глава государства.

Видео дня
Читайте также:
Что тебе пригодится на передовой? Советы с линии фронта
Читайте также:
Отдельные войска защиты Украины. Как вступить в территориальную оборону, преимущества службы
https://www.youtube.com/embed/JHHNmg3i-n8

11 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий перебрасывать подразделения территориальной обороны ВСУ на фронт и выполнять боевые задачи.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Валерий Залужный

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X