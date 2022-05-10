Зеленский во время речи в парламенте Словакии попросил для Украины истребители и вертолеты
По словам Владимира Зеленского, ВСУ не хватает авиации для защиты неба (Фото:ОПУ)
Президент Владимир Зеленский призвал Словакию помочь ВСУ истребителями и вертолетами для противодействия российской агрессии.
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С такой просьбой он обратился во время своего выступления в парламенте страны во вторник, 10 мая.
Зеленский поблагодарил словацкие власти за уже предоставленную военную помощь, однако отметил, что для эффективной борьбы с РФ Украине необходима авиация.
«Украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашему государству в решающее время то, что нам помогло. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество, в частности, в вопросах авиации — самолетов и вертолетов. Нашу землю есть кому защищать, а вот в небе нам нужна большая поддержка, в частности, и ваша», — заявил глава государства.
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