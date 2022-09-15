ГБР открыло уголовное дело по факту ДТП с участием авто Зеленского в Киеве
В Киеве легковушка столкнулась с авто президента и машинами сопровождения (Фото:Коллаж НВ)
Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту ДТП с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, авария произошла в центре Киева 14 сентября.
Легковушка столкнулась с авто Зеленского и машинами сопровождения.
Проводится весь комплекс необходимых следственных действий.
В ГБР пообещали проинформировать общественность по результатам расследования.
В ночь на четверг, 15 сентября, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль с Зеленским попал в ДТП в Киеве.
Главу государства осмотрел врач, серьезных повреждений у него нет. Другие детали не сообщались.
Позже в Сети появились видео с места ДТП. На обнародованных кадрах можно увидеть разбитые машины и пострадавшего водителя, которому оказывают первую медицинскую помощь.
Причины ДТП не сообщаются.
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