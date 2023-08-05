Зеленский анонсировал кадровые чистки в государственных институтах: намекнул на депутатов и военкомов 5 августа, 22:06 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 5 августа, анонсировал кадровые чистки в государственных органах.

Глава государства заявил, что на следующей неделе государственные институции продолжат очищать от «тех, кто пытался перетянуть из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями, ослабляли Украину».



Видео дня

Зеленский добавил, что в Украине больше не будет форматов, когда «одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде».

«Кем бы человек ни был — то ли „военкомом“, то ли депутатом, то ли чиновником — каждый должен работать только ради государства. Так и будет», — сказал он.

Заявления Зеленского прозвучали на фоне расследования злоупотреблений отдельными военкомами по всей Украине. 26 июля первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк говорил, что с начала войны ГБР расследует 106 уголовных производств о нарушениях работы территориальных центров комплектования, социальной поддержки и военно-врачебных комиссий.

Президент говорил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней после того, как ГБР объявило подозрение скандальному экс-военкому Одесской области Евгению Борисову.

У родственников Борисова нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании. Правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

25 июля суд отправил Борисова под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Александр Павлюк говорил, что до конца года треть руководящих должностей в ТЦК займут ветераны.

Ранее мандата лишили нардепа от Слуги народа Юрия Аристова, которого журналисты заметили в 5-звездочном отеле на частном острове на Мальдивах. Ему вручили подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы, что помогло ему уехать. Суд избрал Аристову меру пресечения в виде личного обязательства.



Зеленский после скандала с Аристовым снова осудил отдых нардепов за границей во время войны, заявив, что «острова и курорты во время войны — это предательство интересов общества», и пригрозил нарушителям потерей должностей.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщал, что чиновникам и депутатам всех уровней отныне запрещено покидать Украину. Такое распоряжение, по его информации, прислали пограничникам, а решение о выезде будут принимать индивидуально в Офисе президента.