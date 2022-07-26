Джонсон наградил Зеленского премией Черчилля 26 июля, 20:42 Борис Джонсон вручает премию Уинстона Черчилля Владимиру Зеленскому, 26 июля 2022 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 26 июля, получил от британского премьер-министра Бориса Джонсона премию Уинстона Черчилля за лидерство.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский участвовал в церемонии награждения дистанционно.



«Демократия в Европе сейчас находится под угрозой тирании, и эту угрозу останавливает лидерство и героизм. Как и Уинстон Черчилль, президент Зеленский показывает, что тирания не должна добиться успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь», — сказал глава Международного общества Уинстона Черчилля Лоуренс Геллер.



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Борис Джонсон подчеркнул, что Украина не просто может победить, а победит и займет свое место как свободное, суверенное и независимое государство.

«Когда россияне начали наступать на Киев, вы [Владимир Зеленский] знали, что будете их целью… Вы могли покинуть Киев, сказать — и вам было бы сложно возразить — что для выживания украинского государства необходимо выживание его президента. Но вы решили остаться в Киеве, с украинским народом, так же, как Черчилль остался в Лондоне в 1940 году… И вы сказали тогда: „Мне нужно оружие, а не такси“. Я думаю, Черчилль бы обрадовался — и, вероятно, заплакал — потому что его часто до слез трогало моральное и физическое мужество, которое вы проявили в те мрачные недели », — сказал Джонсон.



Зеленский заявил, что награда воплощает не только его усилия, а и героизм десятков тысяч украинок и украинцев, которые защищают свою страну от полномасштабной агрессии России: «Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся бы для защиты свободы от нападения тирании».

Президент Украины также отметил лидерство Бориса Джонсона и сказал, что украинцы и европейская история не забудут тех, кто пришел на помощь украинскому народу.

По данным The Telegraph, Борис Джонсон хочет совершить третью за время полномасштабной войны поездку в Украину, чтобы увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит.



Британский премьер, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, оставит пост в начале сентября. Его место займут глава МИД Лиз Трасс или бывший канцлер казначейства Риши Сунак.

Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk

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